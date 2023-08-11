24 Канал подготовил подборку из десяти цветов, которые не только очень красивы, но и очень благозвучны.
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10 благозвучных названий цветов
- Ветряница – анемон. Поговаривают, что так этот цветок назвали из-за того, что он шатается от ветра.
- Кувшинка – водяная лилия. Ее цветки разбросаны по воде.
- Календула – календула. Лепестки этого цветка похожи на маленькие ноготки.
Календула / Фото из Википедии
- Косарики – гладиолус. Это как коса, украшенная цветами.
- Калачики – герань или пеларгония. Ее листья похожи на калачики.
- Братки – анютины глазки. Эти цветы растут кучкой, словно родня.
- Ключики – примула или первоцвет.
Первоцвет / Фото из открытых источников
- Красоля – настурция. Она имеет алый цвет, а завязки цветов чем-то напоминают побег фасоли.
- Стокротка – маргаритка. Свое название получила через стократное количество лепестков.
- Блават – василек. Так ее назвали из-за цвета, поскольку блаватный – это голубой.