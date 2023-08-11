24 Канал подготовил подборку из десяти цветов, которые не только очень красивы, но и очень благозвучны.

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10 благозвучных названий цветов

  • Ветряница – анемон. Поговаривают, что так этот цветок назвали из-за того, что он шатается от ветра.
  • Кувшинка – водяная лилия. Ее цветки разбросаны по воде.
  • Календула – календула. Лепестки этого цветка похожи на маленькие ноготки.


Календула / Фото из Википедии

  • Косарики – гладиолус. Это как коса, украшенная цветами.
  • Калачики – герань или пеларгония. Ее листья похожи на калачики.
  • Братки – анютины глазки. Эти цветы растут кучкой, словно родня.
  • Ключики – примула или первоцвет.


Первоцвет / Фото из открытых источников

  • Красоля – настурция. Она имеет алый цвет, а завязки цветов чем-то напоминают побег фасоли.
  • Стокротка – маргаритка. Свое название получила через стократное количество лепестков.
  • Блават – василек. Так ее назвали из-за цвета, поскольку блаватный – это голубой.