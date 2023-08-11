24 Канал подготовил подборку из десяти цветов, которые не только очень красивы, но и очень благозвучны.

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10 благозвучных названий цветов

Ветряница – анемон. Поговаривают, что так этот цветок назвали из-за того, что он шатается от ветра.

Поговаривают, что так этот цветок назвали из-за того, что он шатается от ветра. Кувшинка – водяная лилия. Ее цветки разбросаны по воде.

Ее цветки разбросаны по воде. Календула – календула. Лепестки этого цветка похожи на маленькие ноготки.



Календула / Фото из Википедии

Косарики – гладиолус. Это как коса, украшенная цветами.

Это как коса, украшенная цветами. Калачики – герань или пеларгония. Ее листья похожи на калачики.

Ее листья похожи на калачики. Братки – анютины глазки. Эти цветы растут кучкой, словно родня.

Эти цветы растут кучкой, словно родня. Ключики – примула или первоцвет.



Первоцвет / Фото из открытых источников