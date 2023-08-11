24 Канал підготував добірку з десяти квітів, які не лише дуже гарні, а й надзвичайно милозвучні.

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10 милозвучних назв квітів

  • Вітряниця – анемон. Подейкують, що так цю квітку назвали через те, що вона хитається від вітру.
  • Латаття – водяна лілія. Її квітки розкидані по воді.
  • Нагідки – календула. Пелюстки цієї квітки схожі на маленькі нігтики.


Календула / Фото з Вікіпедії

  • Косарики – гладіолус. Це ніби коса, прикрашена квітами.
  • Калачики – герань або пеларгонія. Її листя схоже на калачики.
  • Братки – анютині глазки. Ці квіти ростуть купкою, ніби рідня.
  • Ключики – примула або первоцвіт.


Первоцвіт / Фото з відкритих джерел

  • Красоля – настурція. Вона має яскраво-червоний колір, а зав'язки квітів чимось нагадують пагін квасолі.
  • Стокротка – маргаритка. Свою назву отримала через стократну кількість пелюсток.
  • Блават – волошка. Так її назвали через колір, оскільки блаватний – це блакитний.