Однако следует следить за тем, чтобы на драцену не попадало большое количество солнечных лучей. Кроме того, на улице не должно быть слишком прохладно. Это может навредить растению. Поэтому место следует выбирать тщательно.

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Комфортные условия для драцены

Для одних видов лучше подходят солнечные условия, а для других – тень. Например, драцены с разноцветными листьями больше любят свет, чем те, у которых полностью зеленые. В противном случае они могут потерять свой яркий цвет.

Переносить драцену на улицу следует постепенно. Если сразу переставить растение из тени на солнце, то оно может получить солнечные ожоги. Лучше всего поставить драцену на веранду. Ведь туда попадает меньше света.

Впоследствии можно перенести драцену в место, куда попадает больше солнечных лучей. Если растение стало быстрее расти, то оно приспособилось к таким условиям.

Если увидите, что листья стали бледными, это означает, что драцена получила солнечные ожоги. Сразу перенесите ее в тень и срежьте все повреждения. Отрицательно повлиять на листья может и сильный ветер. Потому осенью и зимой драцену лучше держать в помещении.

Полезные факты о драцене