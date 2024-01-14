Експерти не радять тримати драцену біля батареї. Влітку та навесні температура повітря у приміщенні має бути 20-30 градусів, а восени та взимку – 15-18 градусів.

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Як доглядати за драценою

Перед тим, як поливати драцену, потрібно виділити деякий час, щоб вода настоялася. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт не перезволожився або не пересох. Поливайте тоді, коли відчуєте, що земля ще трошки волога. Не забувайте протирати листя драцени від пилу та бруду. Процедуру потрібно виконувати 1 раз на 2 тижні.

Не нехтуйте підживленням. Додавайте добрива у вазон 1 раз на 2 тижні.

Слідкуйте, щоб на драцену не потрапляли прямі сонячні промені.

Не допускайте протягу у кімнаті, де стоїть рослина.

Якщо відчуваєте, що у приміщенні сухо, то обприскуйте листя драцени 1-2 рази на день. Однак не перезволожуйте рослину.

Не забувайте пересадити драцену, коли побачите, що вона почала швидко рости.

Догляд за драценою / Фото Canva

Як правильно пересаджувати драцену

Фахівці рекомендують пересадити драцену протягом 1-2 тижнів після придбання. Для рослини підійде глибокий та широкий горщик. Використовуйте землю для пальм, а для дренажу – керамзит. Молоду драцену слід пересаджувати 1 раз на рік, а старшу – 1 раз на 2,5 роки.

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