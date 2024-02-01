В частности, необходимо подобрать правильный режим полива и комфортную температуру воды. Как не нужно поливать драцену, расскажет 24 Канал.

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Обильный полив

Драцена не любит, когда земля слишком влажная. Поэтому в вазон нельзя добавлять много воды. Иначе она будет застаиваться в почве. Тогда гниют корни или появляются различные грибковые болезни.

Холодная вода

Многие комнатные растения не любят, когда их поливают холодной водой. Драцена также чувствительна к низким температурам. В частности, они могут вызвать стресс. Вода должна быть теплой.

Правильная пересадка

Если вы собираетесь пересадить драцену, то не поливайте ее несколько дней. Земля должна быть достаточно сухой, чтобы корни не повредились. Важно заметить, что растение пересаживают довольно часто, поскольку оно активно развивается.

Как правильно поливать драцену / Фото Pexels

Полив листьев

Листья драцены нужно регулярно вытирать, ведь на них собирается грязь. Это стоит делать для того, чтобы растение нормально дышало. Однако листья также важно время от времени мыть под душем. Только следите за тем, чтобы лишняя вода не попадала в землю.

Постоянный полив

Нельзя переувлажнять почву, в которой растет драцена. Избыток влаги приведет к тому, что корни начнут гнить. Перед тем, как поливали растение, стоит посмотреть, достаточно ли сухая земля.

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