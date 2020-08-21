Популярний український співак Віталій Козловський приголомшив інтимним зізнанням. Він розповів, що втратив цноту у сім років із 10-річною подругою. За словами артиста, вони дивилася еротичний фільм, а після цього вирішили попрактикуватися.

У програмі "Ж f*cktor" виконавець поділився усіма деталями інтимного моменту. Він втратив цноту зовсім рано і сталося це вдома у його подруги.

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Артист розповів, що перші інтимні стосунки у нього були з подругою дитинства. Вони зростали і проводили багато часу разом. А тато дівчинки працював у такій індустрії, де можна було прихопити журнал для дорослих, фотографії чи відеокасети.

Одного разу друзі зустрілися, поспілкувалися і вирішити йти додому та імпровізувати у сексуальних питаннях. Вони прийшли в будинок дівчинки, включили магнітофон і дивилися надзвичайно відвертий, як для дітей такого віку, фільм. Після цього подруга Віталія запропонувала практикуватися і той погодився. Саме тоді хлопець втратив цноту.

Це все відбувалося з якоюсь періодичністю. Ми гралися у мене вдома, це для нас була гра. Ми могли грати у привидів, рольові ігри. При чому іноді це відбувалося тоді, коли всі батьки були вдома. Двері призачинені і в будь-який момент могли увійти до кімнати,

– розповів Козловський.

Віталій Козловський розповів, як втратив цноту у сім років: дивіться відео онлайн