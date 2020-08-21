Популярный украинский певец Виталий Козловский ошеломил интимным признанием. Он рассказал, что потерял девственность в семь лет с 10-летней подругой. По словам артиста, они смотрели эротический фильм, а затем решили попрактиковаться.

В программе "Ж f*cktor" исполнитель поделился всеми деталями интимного момента. Он потерял девственность совсем рано и произошло это дома у его подруги.

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Артист рассказал, что первые интимные отношения у него были с подругой детства. Они росли и проводили много времени вместе. А папа девочки работал в такой индустрии, где можно было прихватить журнал для взрослых, фотографии или видеокассеты.

Однажды друзья встретились, пообщались и решить идти домой и импровизировать в сексуальных вопросах. Они пришли в дом девочки, включили магнитофон и смотрели очень откровенный, как для детей такого возраста, фильм. После этого подруга Виталия предложила практиковаться и тот согласился. Именно тогда парень потерял девственность.

Это все происходило с какой-то периодичностью. Мы играли у меня дома, это для нас была игра. Мы могли играть в призраков, ролевые игры. Причем иногда это происходило тогда, когда все родители были дома. Двери полузакрыты и в любой момент могли войти в комнату,

– рассказал Козловский.

Виталий Козловский рассказал, как потерял девственность в семь лет: смотрите видео онлайн