Итальянский красавец Микеле Морроне в первые же дни после выхода эротического фильма "365 дней" получил бешеную популярность. Однако лента хоть и возглавила рейтинги Netflix, все же наткнулась на острую критику. Актер решил прокомментировать обвинения киноманов.

За что критикуют "365 дней"

Эротический фильм вышел на стриминговой платформе 7 июня. Всего несколько дней понадобилось ленте, чтобы возглавить рейтинги Netflix и заставить о себе говорить весь мир. Но с приходом славы появилась и беспощадная критика, сообщал 24 канал.

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По сюжету, итальянский мафиози похищает девушку, образ которой видел, когда был при смерти. Массимо Торричелли дает ей всего год, чтобы влюбиться. Если же чувства у польки Лоры так и не вспыхнут, мужчина просто отпустит ее.

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Похищение девушки, которое описано в фильме, и понуждение ее к сексу вызвали острую реакцию. Так, певица Даффи заявила, что была жертвой сексуального насилия и считает, что ленту не должны нигде транслировать, чтобы не поощрять других к насилию и не пропагандировать секс-рабство.

"365 дней" восхваляет жестокую реальность сексуальной торговли, похищения людей и изнасилования... Я просто не представляю, как Netflix мог не заметить, насколько это небрежно, бесчувственно и опасно,

– заявила Даффи.

Кроме этого, в сети также отреагировали на эротическую ленту. Психологи увидели в ней так называемый Стокгольмский синдром, когда жертва защищает своего обидчика и даже влюбляется в него.

Реакция актера Микеле Морроне на обвинения

Представители Netflix решили воздержаться от комментариев скандала и не убирать "365 дней" с платформы. А вот автор книги, по которой был снят фильм, охотно рассказала о замысле.

"Все эти люди, которые анализируют фильм и придумывают теории о Стокгольмском синдроме, похоже, забывают, что подобная история существует в культуре уже много лет! Просто подумайте о "Красавице и Чудовище". Я могу только жалеть, что не придумала ничего более новаторского, но я ни о чем не жалею. Моя книга и фильм предназначены для взрослых, которые могут мыслить самостоятельно и отличать реальную жизнь от фантазий кино. Это не для детей и людей, которые верят всему, что видят на большом экране", – заявила Бланка Липинская E! News.

Прокомментировал ситуацию и итальянский актер Микеле Морроне, сыгравший мафиози в фильме. Он подчеркнул, что в ХХІ веке не может быть никаких ограничений в искусстве, а кино – это часть этого.

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"Важно помнить, что фильм основан на художественном произведении... Думаю, зрители знают, что то, что они видят на экране, не всегда реально, но моя задача как актера состояла в том, чтобы сделать это реальным. Иногда мы смотрим кино и болеем за "плохих парней", зная при этом, что они делают плохие вещи, и понимая, что в реальной жизни такое поведение абсолютно неприемлемо. Я понимаю, из-за чего началась критика, и рад, что мы говорим об этом. Я думаю, мы должны быть осторожны, чтобы не ограничивать искусство. Как насчет фильмов о войне, преступлениях, убийствах, знаменитых фильмах о мафии?" – отметил Микеле Морроне.

Также актер признался, что после выхода в прокат "365 дней" люди еще больше обратили внимание на вопросы секс-рабства, поэтому лента заставляет обсуждать важные темы. В то же время Микеле Морроне заявил, что не одобряет любое насилие в реальной жизни, поэтому его роль – это не часть агитации за секс-торговлю.