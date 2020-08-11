Італійський красень Мікеле Морроне у перші ж дні після виходу еротичного фільму "365 днів" отримав шалену популярність. Однак стрічка хоч і очолила рейтинги Netflix, однак наткнулась на гостру критику. Актор вирішив прокоментувати звинувачення кіноманів.

За що критикують "365 днів"

Еротичний фільм вийшов на стрімінговій платформі 7 червня. Всього кілька днів знадобилось стрічці, аби очолити рейтинги Netflix та змусити про себе говорити весь світ. Та з приходом чималої слави з'явилась і нещадна критика, повідомляв 24 канал.

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За сюжетом, італійський мафіозі викрадає дівчину, образ якої бачив, коли був при смерті. Массімо Торрічеллі дає їй всього рік, аби закохатись. Якщо ж почуття у полячки Лори так і не спалахнуть, чоловік просто відпустить її.

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Викрадення дівчини, яке описане у фільмі, та спонукання її до сексу викликали гостру реакцію. Так, співачка Даффі заявила, що була жертвою сексуального насилля та вважає, що стрічку не повинні ніде транслювати, щоб не заохочувати інших до насилля і не пропагувати секс-рабство.

"365 днів" вихваляє жорстоку реальність сексуальної торгівлі, викрадення людей і зґвалтувань… Я просто не уявляю, як Netflix міг не помітити, наскільки це недбало, нечутливо і небезпечно,

– заявила Даффі.

Окрім цього, у мережі також відреагували на еротичну стрічку. Психологи побачили в ній так званий Стокгольмський синдром, коли жертва захищає свого кривдника та навіть закохується в нього.

Реакція актора Мікеле Морроне на звинувачення

Представники Netflix вирішили утриматись від коментарів скандалу та не забирати "365 днів" з платформи. А от авторка книги, за якою був зняти фільм, залюбки розповіла про задум.

"Всі ці люди, які аналізують фільм і придумують теорії про Стокгольмський синдром, схоже, забувають, що подібна історія існує в культурі вже багато років! Просто подумайте про "Красуню і Чудовисько". Я можу тільки шкодувати, що не придумала нічого більш новаторського, але я ні про що не шкодую. Моя книга і фільм призначені для дорослих, які можуть мислити самостійно і відрізняти реальне життя від фантазій кіно. Це не для дітей і людей, які вірять усьому, що бачать на великому екрані", – заявила Бланка Ліпінська E! News.

Прокоментував ситуацію і італійський актор Мікеле Морроне, який зіграв мафіозі у фільмі. Він наголосив, що у ХХІ столітті не може бути жодних обмежень у мистецтві, а кіно – це частина цього.

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"Важливо пам'ятати, що фільм заснований на художньому творі… Думаю, глядачі знають, що те, що вони бачать на екрані, не завжди реально, але моє завдання як актора полягало в тому, щоб зробити це реальним. Іноді ми дивимося кіно і вболіваємо за "поганих хлопців", знаючи при цьому, що вони роблять погані речі, і розуміючи, що в реальному житті така поведінка є абсолютно неприйнятно. Я розумію, через що почалася критика, і радий, що ми говоримо про це. Я думаю, ми повинні бути обережні, щоб не обмежувати мистецтво. Як щодо фільмів про війну, злочини, вбивства, знамениті фільми про мафію?" – зазначив Мікеле Морроне.

Також актор зізнався, що після виходу в прокат "365 днів" люди ще більше звернули увагу на питання секс-рабства, тому стрічка змушує порушувати важливі теми. Водночас Мікеле Морроне заявив, що не схвалює будь-яке насилля у реальному житті, тому його роль – це не частина агітації за секс-торгівлю.