Жителька Норвегії Хільде Осланд вже давно завоювала популярність користувачів у мережі. Знаменитою вона стала після участі в конкурсі "Народний артист" (Idol Norway). І хоча дівчина не дійшла до фіналу, однак її почали впізнавати усюди завдяки її зовнішності.

У Норвегії кросою Хільде Осланд захоплюється вся країна, а чоловіки її відверто називають скандинавським еталоном жінки. І це не дивно, адже у Хільде присутні всі критерії норвезької краси. Вона висока, має сильне та струнке тіло, світле волосся, пухкі губи та голубі очі.

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За життям дівчини в інстаграмі спостерігає майже 4 мільйони користувачів. Реклама в Instagram і на власному каналі на YouTube приносить красуні близько 40 тисяч доларів на рік. Сторінку в інстаграмі вона веде досить активно, постійно підігріваючи інтерес фанатів сексуальними кадрами.

Народилася 33-річна Хільде Осланд у місті фіордів Бергені. Закінчила університет, де отримала ступінь бакалавра економіки. Майбутня модель намагалася працювати за фахом, але швидко зрозуміла, що бухгалтерські звіти їй не подобаються, тому зайнялася вокалом.

Взявши участь у співочому конкурсі, вона прославилася на всю країну. Незабаром Хільде подалася в модельний бізнес та почала зачаровувати своїми кадрами багатьох фанатів.

Звабливі фото Хільде Осланд