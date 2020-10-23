Жительница Норвегии Хильде Осланд уже давно завоевала популярность пользователей в сети. Знаменитой она стала после участия в конкурсе "Народный артист" (Idol Norway). И хотя девушка не дошла до финала, однако ее начали узнавать всюду благодаря ее внешности.

В Норвегии красотой Хильде Осланд восхищается вся страна, а мужчины ее откровенно называют скандинавским эталоном женщины. И это неудивительно, ведь в Хильде присутствуют все критерии норвежской красоты. Она высокая, у нее сильное и стройное тело, светлые волосы, пухлые губы и голубые глаза.

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За жизнью девушки в Инстаграме наблюдает почти 4 миллиона пользователей. Реклама в Instagram и на собственном канале на YouTube приносит красавице около 40 тысяч долларов в год. Страницу в Инстаграме она ведет достаточно активно, постоянно подогревая интерес фанатов сексуальными кадрами.

Родилась 33-летняя Хильде Осланд в городе фьордов Бергене. Окончила университет, где получила степень бакалавра экономики. Будущая модель пыталась работать по специальности, но быстро поняла, что бухгалтерские отчеты ей не нравятся, поэтому занялась вокалом.

Приняв участие в певческом конкурсе, она прославилась на всю страну. Вскоре Хильде подалась в модельный бизнес и начала очаровывать своими кадрами многих фанатов.

Обольстительные фото Хильде Осланд