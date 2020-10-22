Певица Настя Каменских несколько недель назад вернулась из солнечной Турции, однако до сих пор вдохновляется кадрами с отдыха, а фотографиями в купальниках будоражит сеть. На новом фото звезда предстала в мокром купальнике, показала аппетитные формы.

Похоже, в романтическом отпуске с мужем Настя Каменских готовила горячий контент на несколько месяцев – пикантные фото в купальнике у звезды все не заканчиваются. Это очень радует 5,2-миллионную аудиторию артистки в инстаграме, ведь сообщения быстро набирают сотни тысяч лайков.

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Певица позировала под водопадом на фоне сада и морского побережья. Для фотосессии она выбрала яркий купальник желтого цвета на завязках, который роскошно подчеркивал пышную грудь. Именно к бюсту она решила приковать внимание фанов.

Настю Каменских сфотографировали уже в мокром купальнике, что добавило кадру эротики. Она обольстительно закладывала длинные волосы назад, а себя показала в целом без косметики. Звезда обожает мелкие детали в образах, поэтому даже купальник дополнила золотыми цепочками на шее и браслетами. В сумме с фантастическим пейзажем и сексуальной Настей Каменских – это безупречный кадр.



Настя Каменских в купальнике / Фото Instagram / @kamenskux