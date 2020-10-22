Співачка Настя Каменських кілька тижнів тому повернулась з сонячної Туреччини, однак досі надихається кадрами з відпочинку, а світлинами в купальниках розбурхує мережу. На новому фото зірка постала в мокрому купальнику, показавши апетитні форми.

Схоже, у романтичній відпустці з чоловіком Настя Каменських готувала гарячий контент на кілька місяців – пікантні фото в купальнику в зірки все не закінчуються. Це дуже тішить 5,2-мільйонну аудиторію артистки в інстаграмі, адже дописи швидко набирають сотні тисяч лайків.

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Співачка позувала під водоспадом на тлі саду та морського узбережжя. Для фотосесії вона обрала яскравий купальник жовтого кольору на зав'язках, який розкішно підкреслював пишні груди. Саме до бюсту вона вирішила прикувати увагу фанів.

Настю Каменських сфотографували вже в мокрому купальнику, що додало кадру еротики. Вона звабливо закладала довге волосся назад, а себе показала назагал без косметики. Зірка обожнює дрібні деталі в образах, тому навіть купальник доповнила золотими ланцюжками на шиї та браслетами. У сумі з фантастичним пейзажем і сексуальною Настею Каменських – це бездоганний кадр.



Настя Каменських в купальнику / Фото Instagram / @kamenskux