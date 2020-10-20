Успішна співачка Настя Каменських належить до тих артисток українського шоу-бізнесу, які не бояться оголюватися на камеру. Жінка опублікувала нове гаряче фото, на якому постала повністю без одягу та білизни.

Популярна українська співачка Настя Каменських у черговий раз доводить, що є одною з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу. На особистій сторінці в інстаграмі артистка не раз публікувала гарячі відверті фото, що заводили мережу.

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Настя показала світлину, ймовірно, з відпочинку в сонячній Туреччині, де вона перебувала з Потапом. Там жінка часто поставала в різних купальниках, хизуючись бездоганною фігурою. Мабуть, саме чоловік і став фотографом Каменських. Співачка постала перед камерою на тлі дерев та прямо перед басейном. Зірка позувала повністю оголеною, стоячи спиною до об'єктива. Вона підняла руки догори та подивилась вбік. А волосся зібрала у високий пучок.

Каменських продемонструвала оголені пружні сідниці та похизувалась тонкою талією й вигинами на більш як п'ятимільйонну аудиторію підписників. На її тілі виднілась золотиста засмага, яка додавала пікантності образу. Фото за лічені години набрало шалену кількість коментарів та майже 300 тисяч вподобань.

Зазначимо, що відверті фото Настя Каменських не надто позитивно сприймає певна частина її аудиторії. Особливо, вони посилаються на те, що жінка заміжня, а тому не мала б поширювати такі світлини. Втім, раніше Потап зізнавався про те, що йому подобається, коли його дружина роздягається.



Оголена Настя Каменських / Instagram / @kamenskux