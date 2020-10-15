Українська співачка Настя Каменських не соромиться демонструвати принади у відвертих образах. Її чоловік Потап зізнався, як ставиться до таких фотосесій дружини.

Український хіп-хоп виконавець та продюсер Потап з 23 травня минулого року перебувають у міцному шлюбі з Настею Каменських. У шоу 2POpodcast разом з Позитивом та Юрієм Горбуновим він зізнався, як ставиться до відвертих фотосесій дружини.

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Як відомо, Настя Каменських не соромиться влаштовувати пікантні фотосесії в купальниках або інших відвертих образах. Часто шанувальники критикують співачку за таку поведінку, адже вона заміжня та має чоловіка. Втім, Потап не ставиться до таких світлин дружини негативно.

"Мені подобається, що вона знімається. Часто ставлять запитання: "Ось, вона гола там, а як ти реагуєш?". Мені подобається, коли вона роздягається, коли всі дивляться, це ж моя дружина. Поки вона моя, мені це дуже подобається", – зізнався Потап.

Втім, продюсер також розповів про те, що він та Настя часто обговорюють питання еротичних сцен у фільмах чи кліпах. Юрій Горбунов, своєю чергою, зазначив, що красива дівчина рано чи пізно таки зніметься у відвертій сцені. А фільм, у якому еротичних кадрів немає, важко назвати правдивим.

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