Американський актор французького походження Тімоті Шаламе певний час зустрічався з Лілі-Роуз Депп. Пара намагалась приховувати почуття від преси, але не змогли сховатися від настирливих папараці, які сфотографували їхній поцілунок.

Нещодавно Тімоті Шаламе дав інтерв'ю виданню GQ. У ньому він вперше прокоментував поцілунок з Лілі-Роуз Депп, що стався у вересні 2019 року. Тоді актори зустрічались та відпочивали разом в Італії. Ця фотографія, зроблена на яхті, розлетілась по всій мережі й набула скандального характеру.

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Фанати актора вважали на той час, що пара просто грає, а справжніх почуттів у Лілі-Роуз чи Тімоті немає. Хлопець розповів, що насправді той день був наповнений тільки позитивними емоціями і вночі він думав про те, що це один з найкращих моментів в його житті. Проте, коли він прокинувся та побачив, який ажіотаж викликали ці фото, жахнувся.

Я виглядав як аристократ, такий блідий… А потім люди казали: "Це все піар-хід". Піар-хід? Ви справді думаєте, що я б хотів так виглядати перед всіма вами?

– наголосив Тімоті Шаламе.

Раніше актор зізнавався, що йому байдуже на папараці, які переслідують його на кожному кроці. Тим паче, зазначав Тімоті, що тепер в кожного є камера на смартфоні, тому ходити за кимось з камерою – дуже дивно.

Нагадаємо, що Лілі-Роуз Депп та Тімоті Шаламе познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Король" влітку 2018 року. Згодом вони разом постали на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю, але без прояву романтичних почуттів. У 2019 році пару постійно підловлювали папараці на пристрасних поцілунках. Але в квітні цього року стало відомо, що колеги розірвали стосунки. Детальніше про це читайте тут.