Американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе некоторое время встречался с Лили-Роуз Депп. Пара пыталась скрывать чувства от прессы, но не смогла скрыться от назойливых папарацци, которые запечатлели их поцелуй.

Недавно Тимоти Шаламе дал интервью изданию GQ. В нем он впервые прокомментировал поцелуй с Лили-Роуз Депп, произошедший в сентябре 2019 года. Тогда актеры встречались и отдыхали вместе в Италии. Эта фотография, сделанная на яхте, разлетелась по всей сети и приобрела скандальный характер.

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Фанаты актера считали в то время, что пара просто играет, а настоящих чувств у Лили-Роуз или Тимоти нет. Парень рассказал, что на самом деле тот день был наполнен только положительными эмоциями и ночью он думал о том, что это один из лучших моментов в его жизни. Однако, когда он проснулся и увидел, какой ажиотаж вызвали эти фото, ужаснулся.

Я выглядел как аристократ, такой бледный... А потом люди говорили: "Это все пиар-ход". Пиар-ход? Вы в самом деле думаете, что я бы хотел так выглядеть перед всеми вами?

– подчеркнул Тимоти Шаламе.

Ранее актер признавался, что ему плевать на папарацци, которые преследуют его на каждом шагу. Тем более, отмечал Тимоти, что теперь у каждого есть камера на смартфоне, поэтому ходить за кем-то с камерой – очень странно.

Напомним, что Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе познакомились на съемочной площадке сериала "Король" летом 2018 года. Впоследствии они вместе предстали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, но без проявления романтических чувств. В 2019 году пару постоянно подлавливали папарацци на страстных поцелуях. Но в апреле этого года стало известно, что коллеги разорвали отношения. Подробнее об этом читайте здесь.