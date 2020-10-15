Украинская певица Настя Каменских не стесняется демонстрировать прелести в откровенных образах. Ее муж Потап признался, как относится к таким фотосессиям жены.

Украинский хип-хоп исполнитель и продюсер Потап с 23 мая прошлого года состоит в крепком браке с Настей Каменских. В шоу 2POpodcast вместе с Позитивом и Юрием Горбуновым он признался, как относится к откровенным фотосессиям жены.

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Как известно, Настя Каменских не стесняется устраивать пикантные фотосессии в купальниках или других откровенных образах. Часто поклонники критикуют певицу за такое поведение, ведь она замужем и имеет мужа. Впрочем, Потап не относится к таким фотографиям жены негативно.

"Мне нравится, что она снимается. Часто задают вопрос: "Вот, она голая там, а как ты реагируешь?". Мне нравится, когда она раздевается, когда все смотрят, это же моя жена. Пока она моя, мне это очень нравится", – признался Потап.

Впрочем, продюсер также рассказал о том, что он и Настя часто обсуждают вопросы эротических сцен в фильмах или клипах. Юрий Горбунов, в свою очередь, отметил, что красивая девушка рано или поздно таки снимется в откровенной сцене. А фильм, в котором эротических кадров нет, трудно назвать правдивым.

Смотреть 2POpodcast с Потапом, Позитивом, Юрием Горбуновым и Катей Файн онлайн: