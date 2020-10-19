Американська plus-size модель Ешлі Грем активно пропагує бодіпозитив, відтак, її нові знімки одразу розбурхують мережу. Її тіло зазнало змін після пологів, втім впевнена у собі жінка не боїться їх демонструвати на публіку.

Новий знімок з'явився в інстаграмі добу тому та вже став вірусним в мережі. Його оцінили 1,3 мільйона шанувальників та залишили більше 13 тисяч коментарів. Сама Ешлі зазначила під фото, що вона "гола велика дівчинка".

До слова З розтяжками на тілі: Ешлі Грем показала домашні фото з 8-місячним сином

Жінка на знімку стояла повністю голою, фотографуючи себе у дзеркалі ванної кімнати. Свої груди вона прикрила руками, а інтимні зони "сховала" за умивальником. Її волосся було мокрим та розпущеним, тому можна припустити, що знімок модель зробила одразу після душу. На її тілі можна побачити чимало розтяжок в зоні живота, який ще не прийшов у форму після пологів.



Оголена Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham​

Прихильники здебільшого позитивно відреагували на фото, втім, знайшлось і чимало хейтерів, які засуджують бодіпозитив.

На іншому фото, яке вона опублікувала майже одразу після фото топлес, вона знов оголилась, проте в компанії свого сина Ісаака. Схоже, знімок був зроблений незадовго після пологів жінки 9 місяців тому. Разом з нею на фотографії позують її чоловік Джастін Ервін, родичі, а також акушерка, яка, ймовірно, приймала домашні пологи.

"Не можу повірити, що Ісааку сьогодні 9 місяців! Дякую цій феноменальній команді за те, що пологи відбулись такими спокійними. Нам так пощастило з підтримкою цих чудових жінок!" – написала Ешлі Грем.