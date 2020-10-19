Американская plus-size модель Эшли Грэм активно пропагандирует бодипозитив, следовательно, ее новые снимки сразу будоражат сеть. Ее тело претерпело изменений после родов, впрочем уверенная в себе женщина не боится их демонстрировать на публику.

Новый снимок появился в инстаграме сутки назад и уже стал вирусным в сети. Его оценили 1,3 миллиона поклонников и оставили более 13 тысяч комментариев. Сама Эшли отметила под фото, что она "голая большая девочка".

К слову С растяжками на теле: Эшли Грэм показала домашние фото с 8-месячным сыном

Женщина на снимке стояла полностью голой, фотографируя себя в зеркале ванной комнаты. Свою грудь она прикрыла руками, а интимные зоны "спрятала" за умывальником. Ее волосы были мокрыми и распущенными, поэтому можно предположить, что снимок модель сделала сразу после душа. На ее теле можно увидеть немало растяжек в зоне живота, который еще не пришел в форму после родов.



Обнаженная Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Поклонники в основном положительно отреагировали на фото, впрочем, нашлось и немало хейтеров, осуждающих бодипозитив.

На другом фото, которое она опубликовала почти сразу после фото топлес, она вновь обнажилась, однако в компании своего сына Исаака. Похоже, снимок был сделан незадолго после родов женщины 9 месяцев назад. Вместе с ней на фотографии позируют ее муж Джастин Эрвин, родственники, а также акушерка, которая, вероятно, принимала домашние роды.

"Не могу поверить, что Исааку сегодня 9 месяцев! Спасибо этой феноменальной команде за то, что роды состоялись такими спокойными. Нам так повезло с поддержкой этих замечательных женщин!"- написала Эшли Грэм.