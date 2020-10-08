Американская plus-size модель Эшли Грэм в течение всего карантина занимается воспитанием своего сына Исаака. Женщина делится с подписчиками радостными и интимными моментами материнства, которые вызывают большое обсуждение в сети.

Новые снимки Эшли Грэм не стали исключением. 32-летняя женщина опубликовала серию новых фотографий в инстаграме, на которых подбрасывает вверх и целует в щечки своего 8-месячного первенца. Для домашних фотографий женщина надела кроп-топ оливкового цвета и розовые трусики. Свои волосы звездная мама собрала в конский хвост, а лицо подчеркнула дневным макияжем.

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Наибольшее внимание привлекли растяжки на животе модели, которые она не впервые демонстрирует публике. Свои фотографии Эшли лаконично подписала одной из самых любимых детских песен Baby Shark. Пользователи инстаграма были поражены смелостью и откровенностью женщины, которая, по словам подписчиков-женщин, дает им немало уверенности благодаря таким фотографиям.

"Мне нравится ваш постоянный толчок к принятию "нормальности" своего тела, принятию материнства и демонстрации вашей сексуальности. Я так долго этого всего боялась. Вы на самом деле мотивировали меня выложить селфи собственного plus-size тела";

"Моя 7-летняя дочь смотрела мне через плечо, когда я прокручивала ленту инстаграма, и она говорит: "Кто это?". Я сказала: "Она модель", а она: "В качестве образца для подражания?", и я сказала: "Точно";

"Вау! Что здесь за горячая мама?";

"Ваша честность приносит мне столько радости. Я тоже родила ребенка и боролась с чувством невидимости, как женщина. Вернуть себе уверенность в своей сексуальной стороне очень трудно, но это очень помогает, когда такие люди, как вы, показывают путь. Вы такие красивые, надеюсь, вам и вашему ребенку хорошо".

Добавим, что такие снимки Эшли выкладывает не впервые. Самые популярные и самые откровенные предлагаем посмотреть и вам.