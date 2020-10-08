Американська plus-size модель Ешлі Грем впродовж усього карантину займається вихованням свого сина Ісаака. Жінка ділиться з підписниками радісними та інтимними моментами материнства, які викликають чимале обговорення в мережі.

Нові знімки Ешлі Грем не стали виключенням. 32-річна жінка опублікувала серію нових світлин в інстаграмі, на яких підкидає вгору та цілує у щічки свого 8-місячного первістка. Для домашніх фотографій жінка одягнула кроп-топ оливкового кольору та рожеві трусики. Своє волосся зіркова матуся зібрала у кінський хвіст, а обличчя підкреслила денним макіяжем.

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Найбільшу увагу привернули розтяжки на животі моделі, які вона не вперше демонструє публіці. Свої фотографії Ешлі лаконічно підписала однією з найулюбленіших дитячих пісень Baby Shark. Користувачі інстаграму були вражені сміливістю та відвертістю жінки, яка, за словами підписниць-жінок, дає їм чимало впевненості завдяки таким фотографіям.

"Мені подобається ваш постійний поштовх до прийняття "нормальності" свого тіла, прийняття материнства та демонстрація вашої сексуальності. Я так довго цього всього боялася. Ви насправді заохотили мене викласти селфі власного plus-size тіла";

"Моя 7-річна донька дивилася мені через плече, коли я прокручувала стрічку інстаграму, і вона каже: "Хто це?". Я сказала: "Вона модель", а вона: "Як зразок для наслідування?", і я сказала: "Точно";

"Вау! Що тут за гаряча матуся?";

"Ваша чесність приносить мені стільки радості. Я теж народила дитину і боролася з почуттям невидимості, як жінка. Повернути собі впевненість у своїй сексуальній стороні дуже важко, але це дуже допомагає, коли такі люди, як ви, показують шлях. Ви такі гарні, сподіваюся, вам і вашій дитині добре".

Додамо, що такі знімки Ешлі викладає не вперше. Найпопулярніші та найвідвертіші пропонуємо переглянути і вам.