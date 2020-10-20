Успешная певица Настя Каменских относится к тем артисткам украинского шоу-бизнеса, которые не боятся обнажаться на камеру. Женщина опубликовала новое горячее фото, на котором предстала полностью без одежды и белья.

Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз доказывает, что является одной из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса. На личной странице в инстаграме артистка не раз публиковала горячие откровенные фото, что заводили сеть.

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Настя показала фотографию, вероятно, с отдыха в солнечной Турции, где она находилась с Потапом. Там женщина часто появлялась в различных купальниках, щеголяя безупречной фигурой. Пожалуй, именно муж и стал фотографом Каменских. Певица предстала перед камерой на фоне деревьев и прямо перед бассейном. Звезда позировала полностью обнаженной, стоя спиной к объективу. Она подняла руки вверх и посмотрела в сторону. А волосы собрала в высокий пучок.

Каменских продемонстрировала обнаженные упругие ягодицы и похвасталась тонкой талией и изгибами на более пятимиллионную аудиторию подписчиков. На ее теле виднелся золотистый загар, который добавлял пикантности образу. Фото за считанные часы получило безумное количество комментариев и почти 300 тысяч лайков.

Отметим, что откровенные фото Насти Каменских не слишком положительно воспринимает определенная часть ее аудитории. Особенно, они ссылаются на то, что женщина замужем, а потому не должна распространять такие фотографии. Впрочем, ранее Потап признался в том, что ему нравится, когда его жена раздевается.



Обнаженная Настя Каменских​ / Instagram / @kamenskux