Американське подружжя Кріссі Тейген та Джона Ледженда нещодавно пережили страшне горе: подружжя втратило сина. У жінки 30 вересня стався викидень. Відтоді пара жодного разу не коментувала свій емоційний стан і лише після музичної премії Billboard Music Awards чоловік перший порушив мовчанку.

14 жовтня у Лос-Анджелесі відбулась довгоочікувана музична церемонія Billboard Music Awards, на якій зірковим гостем став Джон Ледженд. Він виконав пісню Never Break, яку написав та присвятив своїй дружині Кріссі. На наступний день артист залишив в інстаграмі зворушливий лист, у якому адресував всі слова любові до коханої та попросив у фанатів трішки більше терпіння, або Кріссі набралась сил і сама усе розповіла фанатам.

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Це тобі, Кріссі. Я дуже люблю тебе і дорожу тобою і нашою родиною. Ми разом пережили найпрекрасніші і найважчі часи. Було так зворушливо дивитися, як ти дбаєш про наших дітей. Я захоплююся тією силою, яку ти проявляєш в найскладніші моменти. Який це чудовий дар – мати можливість вдихнути життя в світ. З нами сталося чудо, це справжній подарунок, а тепер ми відчули, як він крихкий,

– написав виконавець.

"Я написав цю пісню, тому що вірю, що поки ми ходимо по цій землі, ми будемо тримати один одного за руки під час злетів і падінь і всіх випробувань. Ми обіцяли один одному це в день весілля сім років тому, і кожна проблема, з якою ми стикалися, робила цю обіцянку ще міцнішою. Наша любов жива. Ми ніколи не здамося, – додав чоловік.

Разом з цим він подякував усім, хто молився за його сім'ю та надсилав листівки, квіти та слова підтримки. Чоловік розуміє, що нікому не хочеться відчути цей біль на собі, але їм приємно відчувати, що вони не самотні. "Я впевнений, що Кріссі розповість про це набагато більше, коли буде готова. Але знайте, що ми вдячні і посилаємо промені добра всім вам і вашим родинам", – підсумував Джон Ледженд.

Що відомо про викидень у Кріссі Тейген?

Про викидень третьої дитини Кріссі та Джона стало відомо 1 жовтня. Тоді подружжя опублікували фотографії, на яких плачуть і тримають мертве немовля. Співачка перебувала вже на чималому терміні вагітності, але раптова кровотеча призвела до загибелі хлопчика. За два тижні до цього вагітну Кріссі Тейген госпіталізували також із сильною кровотечею.

Зазначимо, що артистка цього разу вперше завагітніла природнім шляхом і ця вагітність була незапланованою. Їхні діти – донька Луна і син Майлз – були зачаті за допомогою ЕКЗ, оскільки пара довго не могла завагітніти без втручання лікарів. Пара перебуває у стосунках 13 років, а одружена – близько семи.