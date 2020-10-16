Американские супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд недавно пережили страшное горе: супруги потеряли сына. У женщины 30 сентября произошел выкидыш. С тех пор пара ни разу не комментировала свое эмоциональное состояние и лишь после музыкальной премии Billboard Music Awards мужчина первый нарушил молчание.

14 октября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная музыкальная церемония Billboard Music Awards, на которой звездным гостем стал Джон Ледженд. Он исполнил песню Never Break, которую написал и посвятил своей жене Крисси. На следующий день артист оставил в инстаграме трогательное письмо, в котором адресовал слова любви любимой и попросил у фанатов немного больше терпения, или Крисси набралась сил и сама все рассказала фанатам.

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Это тебе, Крисси. Я очень люблю тебя и дорожу тобой и нашей семьей. Мы вместе пережили самые прекрасные и трудные времена. Было так трогательно смотреть, как ты заботишься о наших детях. Я восхищаюсь той силой, которую ты проявляешь в самые сложные моменты. Какой это чудесный дар – иметь возможность вдохнуть жизнь в мир. С нами произошло чудо, это настоящий подарок, а теперь мы почувствовали, как он хрупок,

– написал исполнитель.

"Я написал эту песню, потому что верю, что пока мы ходим по этой земле, мы будем держать друг друга за руки во время взлетов и падений и всех испытаний. Мы обещали друг другу в день свадьбы семь лет назад и каждая проблема, с которой мы сталкивались, делала это обещание еще крепче. Наша любовь жива. Мы никогда не сдадимся, – добавил мужчина.

Вместе с этим он поблагодарил всех, кто молился за его семью и присылал открытки, цветы и слова поддержки. Человек понимает, что никому не хочется почувствовать эту боль на себе, но им приятно чувствовать, что они не одиноки. "Я уверен, что Крисси расскажет об этом гораздо больше, когда будет готова. Но знайте, что мы благодарны и посылаем лучи добра всем вам и вашим семьям", – подытожил Джон Ледженд.

Что известно о выкидыше у Крисси Тейген?

О выкидыше третьего ребенка Крисси и Джона стало известно 1 октября. Тогда супруги опубликовали фотографии, на которых плачут и держат мертвого младенца. Певица находилась уже на немалом сроке беременности, но внезапное кровотечение привело к гибели мальчика. За две недели до этого беременную Крисси Тейген госпитализировали также с сильным кровотечением.

Отметим, что артистка на этот раз впервые забеременела естественным путем и эта беременность была незапланированной. Их дети – дочь Луна и сын Майлз – были зачаты с помощью ЭКО, поскольку пара долго не могла забеременеть без вмешательства врачей. Пара состоит в отношениях 13 лет, а женаты – около семи.