Американская телеведущая и модель Крисси Тейген и ее муж, певец Джон Ледженд, ожидают рождения третьего ребенка. На днях звезду госпитализировали из-за сильного кровотечения. Как она себя чувствует - читайте в материале.

Американская модель Крисси Тейген, которая беременна третьим ребенком, госпитализировали из-за сильного кровотечения. Об этом рассказала она сама в сторис на своей инстаграм-странице.

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Телеведущая ранее говорила, что должна много лежать в постели, ведь беременность проходит достаточно трудно. Поэтому Крисси принимает только ванну два раза в неделю и пытается вовсе не вставать, потому что начинается кровотечение. Но на днях они увеличились, поэтому женщину положили в больницу.

Сегодня разница была в том, что все это напоминало то, когда открыть кран с водой и оставить его. Это очень странно, потому что я чувствую себя очень хорошо,

– рассказала модель.

Крисси также отметила, что в течение всего времени беременности она находится в очень хорошем настроении. Для нее быть беременной – это быть гораздо счастливее. Вместе с ней в палате есть и звездный муж модели – Джон Ледженд. Он поддерживает жену и во всем ей помогает.



Джон Ледженд / Instagram-Stories / @chrissyteigen

Также Крисси попросила людей с медицинским образованием не ставить ей диагноз. Ведь она не делится всей ситуацией, а также ею занимаются хорошие и образованные врачи. Аудитории она сказала, чтобы не жалели ее, потому что и она чувствует себя хорошо, а ребенок с каждым днем растет.