На днях в Сети появились слухи, что 45-летний актер Хоакин Феникс впервые стал отцом. Его возлюбленная Руни Мара действительно родила первенца. Это подтвердил российский режиссер Виктор Косаковский, работавший с голливудской звездой над фильмом "Гунда".

Поводом для слухов о родах Руни Мары стали фото папарацци. Американская киноактриса попала в объектив фотографов, когда садилась в автомобиль. Звезду заметили без округлого животика и сразу же предположили, что первенец пары уже появился на свет. Как сообщает Just Jared, коллега Хоакина Феникса подтвердил отцовство оскароносного актера.

К теме Актер "Джокера" Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями – СМИ

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский объявил о пополнении в семье звезды "Джокера" на эти выходные во время Цюрихского кинофестиваля 2020. Он ответил на вопросы зрителей после показа документального фильма "Гунда", в котором Хоакин Феникс выступает исполнительным продюсером.

Он рассекретил пол и имя ребенка несмотря на то, что звездная пара держит личную жизнь подальше от прессы, а беременность Руни Мары даже не подтверждала лично. Похоже, таким образом Виктор Косаковский попытался объяснить отсутствие Хоакина Феникса на кинофестивале.

У него недавно родился ребенок. Кстати, прекрасный сын по имени Ривер,

- сообщил режиссер.

Стоит отметить, что первенца Хоакин Феникс назвал в честь своего покойного брата Ривера, который умер 27 лет назад от передозировки наркотиками. На тот момент парню было всего 23 года.

Что известно об отношениях Хоакина Феникса и Руни Мары

Звезды познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодрамы "Она". Однако их роман начался после совместных съемок в фильме "Мария Магдалина". Как выяснилось, актриса долго стеснялась признаться коллеге в любви, поэтому первый шаг сделал Хоакин Феникс. В 2018 году они съехались в роскошный особняк на Голливудских холмах, а еще через год – обручились.

Стоит отметить, что ранее избранницу лауреата Оскара Руни Мару заметили с обручальным кольцом на пальце, однако никаких слухов о свадьбе в прессе не было, а звезды не выступали с официальным заявлением о женитьбе.

Добавим, что о беременности возлюбленной "Джокера" стало известно благодаря папарацци в мае 2020 года. Руни Мару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе в объемной одежде, которая прикрывала немалый живот на шестом месяце.