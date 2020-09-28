Днями в мережі з'явились чутки, що 45-річний актор Хоакін Фенікс вперше став батьком. Його кохана Руні Мара справді народила первіска. Це підтвердив російський режисер Віктор Косаковський, який працював з голлівудською зіркою над фільмом "Гунда".

Приводом для чуток про пологи Руні Мари стали фото папараці. Американська кіноакторка потрапила в об'єктив фотографів, коли сідала в автомобіль. Зірку помітили без округлого животика й одразу ж припустили, що первісток пари вже з'явився на світ. Як інформує Just Jared, колега Хоакіна Фенікса підтвердив батьківство оскароносного актора.

До теми Актор "Джокера" Хоакін Фенікс та Руні Мара вперше стали батьками, – ЗМІ

Російський режисер-документаліст Віктор Косаковський оголосив про поповнення в родині зірки "Джокера" цих вихідних під час Цюрихського кінофестивалю 2020. Він відповів на питання глядачів після показу документального фільму "Гунда", у якому Хоакін Фенікс виступає виконавчим продюсером.

Він розсекретив стать та ім'я дитини попри те, що зіркова пара триває особисте життя подалі від преси, а вагітність Руні Мари навіть не підтверджувала особисто. Схоже, у такий спосіб Віктор Косаковський спробував пояснити відсутність Хоакіна Фенікса на кінофестивалі.

У нього нещодавно народилася дитина. До речі, прекрасний син на ім'я Рівер,

– повідомив режисер.

Варто зазначити, що первістка Хоакін Фенікс назвав на честь свого покійного брата Рівера, який помер 27 років тому від передозування наркотиками. На той момент хлопцю було лише 23 роки.

Що відомо про стосунки Хоакіна Фенікса та Руні Мари

Зірки познайомилися 2013 року на знімальному майданчику мелодрами "Вона". Однак їхній роман розпочався після спільних зйомок у фільмі "Марія Магдалина". Як з'ясувалось, акторка довго соромилась зізнатись колезі в коханні, тому перший крок зробив Хоакін Фенікс. 2018 року вони з'їхалися у розкішний маєток на Голлівудських пагорбах, а ще за рік – заручились.

Варто зазначити, що раніше обраницю лауреата Оскара Руні Мару помітили з обручкою на пальці, однак жодних чуток про весілля у пресі не було, а зірки не виступали з офіційною заявою про одруження.

Додамо, що про вагітність коханої "Джокера" стало відомо завдяки папараці в травні 2020 року. Руні Мару помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі в об'ємному одязі, який прикривав чималий живіт на шостому місяці.