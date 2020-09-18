Американская телеведущая и модель Крисси Тейген вместе с певцом Джоном Леджендом ожидает рождения третьего ребенка. Она случайно обнародовала пол забавным видео и рассказала о своем состоянии.

У модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда скоро родится третий ребенок. Звезда опубликовала на своей инстаграм-странице видео, где рассказывает о своем состоянии. Случайно Крисси обмолвилась и назвала пол ребенка. У нее родится мальчик.

Интересно Крисси Тейген поделилась, что третья беременность стала для нее самой тяжелой

Сначала Крисси начала рассказывать о том, что ей приходится много лежать в постели, хотя ребенок абсолютно здоров. "Он уже достаточно большой", – сказала Тейген и, осознав, что проговорилась, запнулась и прикрыла рот ладонью. Тем не менее, потом она продолжила разговор о своем здоровье.

Упс, вот я дурочка! Ну что же, малыш развивается прекрасно. Я чувствую себя тоже очень хорошо, хотя у меня низко расположена плацента и поэтому случаются кровотечения. Пока есть риски, но наш бедняжка уже много прошел,

– рассказала звездная мамочка.

Чуть позже один из подписчиков Крисси уточнил, действительно ли она обнародовала пол ребенка, на что звезда ответила утвердительно.

Она также рассказала о том, что беременность проходит нелегко. Но и когда Крисси ждала Луну и Майлза, тоже было тяжело. Звезду часто беспокоит головная боль, поэтому она делает уколы ботокса в шею.

Напомним, что малыш станет третьим ребенком в семье Тейген и Ледженда. Супруги воспитывают 4-летнюю Луну Симон и двухлетнего Майлза Теодора. Первых двух детей пара оплодотворила искусственно.