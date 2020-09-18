Американська телеведуча та модель Кріссі Тейген разом з співаком Джоном Леджендом чекає на народження третьої дитини. Вона випадково оприлюднила стать кумедним відео і розповіла про свій стан.

У моделі Кріссі Тейген та співака Джона Ледженда скоро народиться третя дитина. Зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці відео, де розповідає про свій стан. Випадково Кріссі обмовилась та назвала стать дитини. У неї народиться хлопчик.

Цікаво Кріссі Тейген поділилась, що третя вагітність стала для неї найважчою

Спочатку Кріссі почала розповідати про те, що їй доводиться багато лежати в ліжку, хоча дитина абсолютно здорова. "Він вже доволі великий", – сказала Тейген та, усвідомивши, що проговорилась, запнулась й прикрила рот долонею. Все ж, потім вона продовжила розмову про своє здоров'я.

Упс, от я дурненька! Ну що ж, малюк розвивається прекрасно. Я почуваюся теж дуже добре, хоча в мене низько розташована плацента й через це трапляються кровотечі. Поки що є ризики, але наш бідолашка вже через багато пройшов,

– розповіла зіркова матуся.

Трохи пізніше один з підписників Кріссі уточнив, чи справді вона оприлюднила стать дитини, на що зірка відповіла ствердно.

Вона також розповіла про те, що вагітність проходить нелегко. Але і коли Кріссі чекала на Луну та Майлза, теж було тяжко. Зірку часто турбує головний біль, тому вона робить уколи ботоксу в шию.

Нагадаємо, що малюк стане третьою дитиною в сім'ї Тейген та Ледженда. Подружжя виховує 4-річну Луну Сімон та дворічного Майлза Теодора. Перших двох дітей пара запліднила штучно.