Американська телеведуча та модель Кріссі Тейген та її чоловік, співак Джон Ледженд, чекають на народження третьої дитини. Днями зірку госпіталізували через сильну кровотечу. Як вона почувається - читайте у матеріалі.

Американську модель Кріссі Тейген, яка вагітна третьою дитиною, госпіталізували через сильну кровотечу. Про це розповіла вона сама в сторіс на своїй інстаграм-сторінці.

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Телеведуча раніше казала, що мусить багато лежати в ліжку, адже вагітність проходить дволі важко. Через це Кріссі приймає тільки ванну двічі на тиждень і намагається зовсім не вставати, тому що починаються кровотечі. Але днями вони збільшились, тому жінку поклали в лікарню.

Сьогодні різниця була в тому, що все це нагадувало те, коли відчинити кран з водою і залишити його. Це дуже дивно, бо я почуваюся дуже добре,

– розповіла модель.

Кріссі також зазначила, що протягом всього часу вагітності вона перебуває в дуже хорошому настрої. Для неї бути вагітною – це бути набагато щасливішою. Разом з нею в палаті є і зірковий чоловік моделі – Джон Ледженд. Він підтримує дружину та в усьому їй допомагає.



Джон Ледженд / Instagram-Stories / @chrissyteigen

Також Кріссі попросила людей з медичною освітою не ставити їй діагноз. Адже вона не ділиться всією ситуацією, а також нею опікуються хороші та освічені лікарі. Аудиторії вона сказала, щоб не шкодували її, тому що і вона почувається добре, а дитина з кожним днем росте.