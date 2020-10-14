Украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан прокомментировал слухи о разводе, которые распространялись в сети. Мужчина признался, что он не ушел от жены.

Модельер и дизайнер Андре Тан, который недавно признался в том, что болел коронавирусом, рассказал также об отношениях с женой. Слухи о разводе он опроверг в интервью Алине Доротюк.

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Одной из главных причин стала пандемия, ведь из-за нее начались проблемы с бизнесом. Андре рекомендовал Алине не открывать магазин, потому что он еще не приобрел популярность и стабильность. Однако жена не разделяла такого мнения.

Андре Тан признался, что задумывался о разводе. А постоянные ссоры из-за бизнеса и дочери усугубляли ситуацию. Впрочем, супруги смогли помириться и найти общий язык.

Нет, мы не расстались, просто очень сильно ссорились на фоне сложившейся ситуации с бизнесом. У меня был период, когда я съехал на две недели и попросился к друзьям на квартиру. Сейчас все нормально,

– признался модельер.

Андре Тан рассказал, что очень импульсивный и эмоциональный. Поэтому может сперва сделать, а потом подумать. Из-за этого он и не мог представить развода с женой. После двух недель у друзей дизайнер сделал первый шаг для примирения.

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