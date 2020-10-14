Український дизайнер та модельєр зі світовим ім'ям Андре Тан прокоментував чутки про розлучення, які поширювались у мережі. Чоловік зізнався, що він не пішов від дружини.

Модельєр та дизайнер Андре Тан, який нещодавно зізнався про те, що хворів на коронавірус, розповів також про стосунки з дружиною. Чутки про розлучення він спростував в інтерв'ю Аліні Доротюк.

До теми Андре Тан зізнався, що перехворів коронавірусом

Однією з головних причин стала пандемія, адже через неї почалися проблеми з бізнесом. Андре рекоментував Аліні не відкривати магазин, бо він ще не набув популярності та стійкості. Однак дружина не поділяла такої думки.

Андре Тан зізнався, що замислювався про розлучення. А постійні сварки через бізнес та доньку погіршували ситуацію. Втім, подружжя змогло помиритися та знайти спільну мову.

Ні, ми не розлучилися, просто дуже сильно сварилися на тлі ситуації, що склалася з бізнесом. У мене був період, коли я з'їхав на два тижні і попросився до друзів на квартиру. Зараз все нормально,

– зізнався модельєр.

Андре Тан розповів, що дуже імпульсивний та емоційний. Тому може спершу зробити, а потім подумати. Через це він і не міг уявити розлучення з дружиною. Після двох тижнів у друзів дизайнер зробив перший крок для примирення.

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