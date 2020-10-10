Український дизайнер Андре Тан зізнався, що перехворів коронавірусом. У нього діагностували COVID-19 ще в березні. Також хворіли його дружина і донька.

Про інфікування модельєр розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк. Він зізнався, що почувався дуже погано і було таке враження, що готовий помирати.

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Коронавірус в Андре Тана

Дизайнер розповів, що захворів на коронавірус ще на початку пандемії. В березні він перебував з роботою в Парижі і гадає, що саме там заразився.

Спочатку захворів я, потім захворіла моя дружина Аліна, а пізніше наша донька. Я перед тим був у Парижі, напевно, саме звідти і привіз хворобу. Зізнаюся, що було несолодко,

– розповів Андре Тан.

Модельєр поділився, що зовсім не відчував запахів. Самопочуття було дуже поганим і складалося враження, що готовий помирати.

Андре розповів, що до нього приїжджала поліція, щоб перевірити, чи він вдома. Це було спричинене тим, що дизайнер відмовився від госпіталізації і перебував на самоізоляції. У нього великий будинок і вся сім'я могла лікуватися вдома.

Чому Андре Тан не афішував хворобу?

Модельєр зізнався, що не розповідав про інфікування, оскільки боявся, що воно може негативно вплинути на продажі. Через карантин у Андре була важка депресія.

"У нас працював онлайн-магазин і я подумав: "Для чого це людям?". Не хотів, щоб вони себе накручували. Саме тому перший місяць карантину був для мене дуже важким. Потім я зрозумів, що це реальність і потрібно щось робити. Потрібно брати себе в руки і виходити з цієї кризи", – поділився дизайнер.

Інтерв'ю Андре Тана: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на ранок 10 жовтня в Україні підтвердили COVID-19 в 256 266 осіб. За час пандемії від вірусної інфекції, спричиненої коронавірусом, померли 4 887 осіб. Проте 112 570 пацієнтам вдалося одужати.