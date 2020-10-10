Украинский дизайнер Андре Тан признался, что переболел коронавирусом. У него диагностировали COVID-19 еще в марте. Также болели его жена и дочь.

Об этом модельер рассказал в интервью Алине Доротюк. Он признался, что чувствовал себя очень плохо и было такое впечатление, что готов умирать.

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Коронавирус у Андре Тана

Дизайнер рассказал, что заболел коронавирусом еще в начале пандемии. В марте он находился с работой в Париже и думает, что именно там заразился.

Сначала заболел я, потом заболела моя жена Алина, а позже наша дочь. Я перед тем был в Париже, наверное, именно оттуда и привез болезнь. Признаюсь, что было несладко,

– рассказал Андре Тан.

Модельер поделился, что совсем не чувствовал запахов. Самочувствие было очень плохим и создавалось впечатление, что готов умирать.

Андре рассказал, что к нему приезжала полиция, чтобы проверить, дома ли он. Это было вызвано тем, что дизайнер отказался от госпитализации и находился на самоизоляции. У него большой дом и вся семья могла лечиться дома.

Почему Андре Тан не афишировал болезнь?

Модельер признался, что не рассказывал об инфицировании, поскольку боялся, что оно может негативно повлиять на продажи. Из-за карантина у Андре была тяжелая депрессия.

"У нас работал онлайн-магазин и я подумал: "Для чего это людям?". Не хотел, чтобы они себя накручивали. Именно поэтому первый месяц карантина был для меня очень тяжелым. Потом я понял, что это реальность и нужно что-то делать. Нужно брать себя в руки и выходить из этого кризиса", – поделился дизайнер.

Интервью Андре Тана: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на утро 10 октября в Украине подтвердили COVID-19 у 256 266 человек. За время пандемии от вирусной инфекции, вызванной коронавирусом, умерли 4 887 человек. Однако 112 570 пациентам удалось выздороветь.