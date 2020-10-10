Всемирно известная модель Алла Костромичева сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. Звезда призналась, что у нее исчезли вкус и обоняние, а ПЦР-тест подтвердил COVID-19.

Знаменитость опубликовала сообщение на личной странице в инстаграме, в котором рассказала более чем миллионной аудитории подписчиков о коварной болезни, которая ежедневно беспощадно заражает тысячи людей.

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"Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся. И в этот момент мы максимально уязвимы. На радостях, что все-таки закончили снимать проект и теперь можно отдохнуть, иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным результатом ПЦР-теста я присоединилась к своим коллегам – Соне Плакидюк и Сергею Никитюку. Теперь у нас у всех троих подтвержден COVID-19", – написала в заметке Алла.

Модель рассказала, что она находится на самоизоляции, пьет воду, поскольку это единственное, у чего вкусовые ожидания совпадают с реальностью.

Отметим, по состоянию на утро 10 октября в Украине подтвердили COVID-19 у 256 266 человек. У 5 728 человек диагностировали болезнь в течение последних суток. За время пандемии от вирусной инфекции, вызванной коронавирусом, умерли 4 887 человек. Однако 112 570 пациентам удалось выздороветь.