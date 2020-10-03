Ни с чем не сравнить: больная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала о своем состоянии
Популярная украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко неделю назад заболела коронавирусом. Хореограф рассказала, как чувствует себя сейчас и призналась, что эту инфекцию нельзя сравнить ни с чем.
Во время пятого прямого эфира "Танцев со звездами", который состоялся в минувшее воскресенье, ведущие объявили, что Олег Винник и его партнерша Елена Шоптенко заболели. У участников проекта подтвердили COVID-19. Поэтому пара была вынуждена пропустить один эфир и неизвестно, выйдет ли на паркет завтра, 4 октября. Пока другие участники активно готовятся к "Вечеру легенд", Елена Шоптенко на личной странице в Инстаграме рассказала о своем самочувствии.
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Елена призналась, что каждый год она болеет гриппом. Звезда никогда не имела хорошего иммунитета и в какой-то момент уже просто перестала замечать болезни и переносила их на ногах. Однако теперь признается, что COVID-19 нельзя сравнить ни с одним другим вирусом.
Самочувствие Елены Шоптенко
Среди симптомов коронавируса танцовщица чувствует невероятную слабость и имеет сильный кашель. Также она потеряла обоняние и вкус. Признается, что такого еще не было никогда.
Елена рассказала, что она сначала не хотела осознавать, что это именно коронавирусная инфекция. Было аж 5 стадий принятия неизбежного:
- "Это я, наверное, запшикала нос сосудосуживающим средством, поэтому и не чувствую запахов."
- "Да это какие-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постные."
- "Вообще не вижу смысла есть, если не чувствуешь вкуса."
- "Ничего, поголодаю немного, похудею."
- "Хорошо, есть все равно что-то нужно, чтобы хоть какие-то витамины получать. Сонцентруйся на консистенции."
Шоптенко поделилась, пока что самыми приятными по консистенции являются грейпфруты, хотя раньше она никогда их не любила.
Сейчас хореограф не сообщила, выступят ли они с Олегом в шестом выпуске "Танцев со звездами". Вероятно, все станет известно завтра, во время прямого эфира, который начнется в 21:00 на телеканале "1+1".