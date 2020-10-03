Популярная украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко неделю назад заболела коронавирусом. Хореограф рассказала, как чувствует себя сейчас и призналась, что эту инфекцию нельзя сравнить ни с чем.

Во время пятого прямого эфира "Танцев со звездами", который состоялся в минувшее воскресенье, ведущие объявили, что Олег Винник и его партнерша Елена Шоптенко заболели. У участников проекта подтвердили COVID-19. Поэтому пара была вынуждена пропустить один эфир и неизвестно, выйдет ли на паркет завтра, 4 октября. Пока другие участники активно готовятся к "Вечеру легенд", Елена Шоптенко на личной странице в Инстаграме рассказала о своем самочувствии.

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Елена призналась, что каждый год она болеет гриппом. Звезда никогда не имела хорошего иммунитета и в какой-то момент уже просто перестала замечать болезни и переносила их на ногах. Однако теперь признается, что COVID-19 нельзя сравнить ни с одним другим вирусом.

Самочувствие Елены Шоптенко

Среди симптомов коронавируса танцовщица чувствует невероятную слабость и имеет сильный кашель. Также она потеряла обоняние и вкус. Признается, что такого еще не было никогда.

Елена рассказала, что она сначала не хотела осознавать, что это именно коронавирусная инфекция. Было аж 5 стадий принятия неизбежного:

"Это я, наверное, запшикала нос сосудосуживающим средством, поэтому и не чувствую запахов."

"Да это какие-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постные."

"Вообще не вижу смысла есть, если не чувствуешь вкуса."

"Ничего, поголодаю немного, похудею."

"Хорошо, есть все равно что-то нужно, чтобы хоть какие-то витамины получать. Сонцентруйся на консистенции."

Шоптенко поделилась, пока что самыми приятными по консистенции являются грейпфруты, хотя раньше она никогда их не любила.

Сейчас хореограф не сообщила, выступят ли они с Олегом в шестом выпуске "Танцев со звездами". Вероятно, все станет известно завтра, во время прямого эфира, который начнется в 21:00 на телеканале "1+1".