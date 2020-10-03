Уже 4 октября в эфире телеканала "1+1" зрители смогут увидеть 6 выпуск популярного проекта "Танцы со звездами". Каждый Прямой эфир имеет свою тематику и в это воскресенье поклонники шоу побывают на "Вечере легенд".

Очередной выпуск будет посвящен украинским исполнителям. 9 пар будут танцевать под выступления украинских суперартистов и выпускников "Голоса страны". На официальной странице проекта в инстаграме его создатели поделились тайнами шестого эфира.

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Танцы со звездами 2020: секреты 6 выпуска

​Юлия Санина и Дмитрий Жук будут танцевать контемпорари под песню "Вільна", которую исполнит Тина Кароль.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко исполнят зажигательную сальсу под Hasta La Vista Michelle Andrade.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская станцуют румбу под легендарный хит Скрябина "Люди, як кораблі".

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк продемонстрируют трогательный фокстрот под песню TAYANNA "Чекай".

Санта Димопулос и Макс Леонов зажгут паркет танцем ча-ча-ча под песню Гайтаны "Самотня босса".

Не пропустите новый выпуск любимого шоу уже завтра в 21:00!