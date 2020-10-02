Уже 4 октября зрителей ждет 6 выпуск грандиозного шоу "Танцы со звездами". В каждом эфире к тройке судей присоединяется звездный участник прошлых сезонов, а на балконе пары поддерживает новый ведущий.

6 эфир талант-проекта "Танцы со звездами" будет посвящен украинским исполнителям. Так, 9 пар будут танцевать под песни Тины Кароль, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтаны, которые споют вживую. Об этом пишет "ТСН".

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Приглашенные гости не менее звездные. Так, четвертым судьей в 6 выпуске станет участник первого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами" комик и шоумен Юрий Ткач. Три года назад он зажигал на паркете с Илоной Гвоздевой и ритмичными постановками покорил сердца зрителей. Вместе с примой-балериной Екатериной Кухар, Владом Ямой и Григорием Чапкисом он будет оценивать выступления участников.

Ведущим балкона также станет экс-участник проекта певец Дзидзьо. В прошлом году он выступал в паре с танцовщицей Яной Цыбульской, которая в новом сезоне поражает как судей, так и зрителей с лидером группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергеем Танчинецем.

"Будет замечательный ведущий", "Ох и интересно будет", "Ооо, класс", – отреагировали пользователи в комментариях на появление артиста в шоу. Похоже, 6 выпуск "Танцев со звездами" запомнится шутками и веселой атмосферой, за которую будут отвечать Юрий Ткач за судейским столом и Дзидзьо на балконе.