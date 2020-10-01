Одна из фавориток шоу "Танцы со звездами" певица Юлия Санина совершенствуется с каждым эфиром. Она призналась, что проект помогает ей воплотить детскую мечту, ведь заниматься танцами она уже пробовала. Тогда помешала травма.

Каждую неделю фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина в паре с Дмитрием Жуком получает высокие баллы от судей проекта "Танцы со звездами" и признания зрителей. В интервью для "Караван историй" певица вспомнила, почему покинула танцы.

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Юлия Санина отметила, что еще 5-летней хотела заниматься танцами, однако тогда от мечты пришлось отказаться из-за травмы. Тогда врачи запретили ей тренироваться на паркете. Диагноз звезда рассекречивать не стала.

Я пробовала заниматься танцами в пятилетнем возрасте, но получила травму. Тогда врачи запретили мне танцевать. Но я всегда импровизировала, смотрела фильмы о танцах, все танцевальные шоу,

– подчеркнула артистка.

Она отметила, что во время выступлений с группой The Hardkiss также воплощает постановки на сцене. Однако тогда солистка Юлия Санина самостоятельно решает, как петь и как двигаться.

Поэтому во время первой репетиции с Дмитрием Жуком она была поражена от сложности номера, однако старается держать высокую планку в каждом эфире. Звезда признается, что критику воспринимает болезненно.

"На первой репетиции я очень удивлялась, почему мне дают такие сложные движения. А потом поняла: наверное, во мне видят потенциал. Я очень расстраиваюсь, когда меня сильно критикуют. Я из тех людей, которых нужно хвалить, чтобы у них вырастали крылья", – высказалась Юлия Санина.