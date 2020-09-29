Солистка группы The Hardkiss, участница "Танцев со звездами 2020" Юлия Санина в очередной раз ошеломила поклонников неординарным образом. Во время пятого прямого эфира она вышла на паркет в образе героини популярного фильма "Аватар".

Каждый выпуск "Танцев со звездами" превращается в яркое шоу и ожесточенную борьбу между участниками. Каждая пара соревнуется за симпатию со стороны зрителей и судей и прибегает к оригинальным экспериментам. Так, Юлия Санина и Дмитрий Жук решили воссоздать на паркете поставновку в стиле "Аватара". Потрясающими фото артистка уже поделилась на личной странице в инстаграме.

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Темой пятого прямого эфира проекта "Танцы со звездами" стало мировое кино. В течение недели участники готовили новые постановки и перевоплощения. Юлия и Дмитрий решили сделать свой номер чрезвычайно эффектным и презентовали впечатляющую постановку. Они вышли на паркет с венским вальсом в стиле "Аватар".

Санина призналась, что именно герои этого фильма вдохновляли ее на разнообразные перевоплощения в творческой карьере. Поэтому в прямом эфире она изрядно удивила зрителей и судей, а выступление набрало самые высокие оценки от экспертов.

"Танцы со звездами" оказались для меня чем-то большим, чем просто шоу о танцах. Каждое воскресенье во мне рождается новая Я, моя новая частица. За этот месяц я узнала о себе так много нового. Большое спасибо всем, кто создавал с нами магию. У нас получилось на все 100%,

– написала в публикации певица.

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"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука