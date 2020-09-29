Солістка гурту The Hardkiss, учасниця "Танців з зірками 2020" Юлія Саніна вкотре приголомшила шанувальників неординарним образом. Під час п'ятого прямого ефіру вона вийшла на паркет в образі героїні популярного фільму "Аватар".

Кожен випуск "Танців з зірками" перетворюється на яскраве шоу та запеклу боротьбу між учасниками. Кожна пара змагається за симпатію з боку глядачів та суддів і вдається до оригінальних експериментів. Так, Юлія Саніна та Дмитро Жук вирішили відтворити на паркеті поставновку в стилі "Аватару". Приголомшливими фото артистка вже поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Темою п'ятого прямого ефіру проєкту "Танці з зірками" стало світове кіно. Впродовж тижня учасники готували нові постановки та перевтілення. Юлія та Дмитро вирішили зробити свій номер надзвичайно ефектним і презентували вражаючу постановку. Вони вийшли на паркет із віденським вальсом у стилі "Аватар".

Саніна зізналася, що саме герої цього фільму надихали її на різноманітні перевтілення у творчій кар'єрі. Тому в прямому ефірі вона неабияк здивувала глядачів і суддів, а виступ набрав найвищі оцінки від експертів.

"Танці з зірками" виявилися для мене чимось більшим, аніж просто шоу про танці. Щонеділі у мені народжується нова Я, моя нова частинка. За цей місяць я дізналася про себе так багато нового. Велике спасибі всім, хто створював з нами магію. У нас вийшло на всі 100%,

– написала в дописі співачка.

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"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука