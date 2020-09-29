Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився враженнями від п'ятого прямого ефіру проєкту, який відбувся в неділю. Також танцівник висловив свою думку щодо учасника, який вибув цього тижня – Арама Арзуманяна.

Навколо кожного прямого ефіру виникає справжній ажіотаж. Прихильники та учасники активно коментують черговий випуск. Своїми думками на особистій інстаграм-сторінці поділився і один із суддів – Влад Яма.

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Танцівник подякував творчій команді "Танців з зірками" за крутезне та різнобарвне шоу. Він зазначив, що під час ефіру глядачи стали свідками десяти дуже різних, але яскравих кіноісторій.

Влад Яма про виліт з шоу Арама Арзуманяна

Хореограф зазначив, що, на його думку, пара Арама та Тоні Руденко мала б продовжити участь у проєкті. Вони були достойними продовжити свій шлях на проєкті. Проте глядачі зробили свій вибір. Яма зазначив, що лідери змінилися і він вважає, що це не в останнє. Пристрасті на проєкті не вщухають і з кожним ефіром спалахують з новою силою.

Нагадаємо, за результатами голосування суддів і глядачів під час п'ятого випуску у зоні ризику опинилися Позитив і Юлія Сахневич, Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Пари насправді є дуже сильними, тому для усіх це стало несподіванкою.

Цього разу проєкт покинули Арам і Тоня, а запальний джайв став останнім танцем, який вони продемонстрували на паркеті "Танців з зірками".

На особистій сторінці в інстаграмі Арам також прокоментував свій виліт. Він подякував прихильникам за підтримку: "Спасибі, що бачили, як я розвивався в танцях від ефіру до ефіру! Я полюбив справжні спортивні бальні танці. Схуднув на 8 кілограмі, але при цьому з'явилося багато нових друзів серед учасників! Я пішов гідно, іншим учасникам бажаю чесної перемоги!".