Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма поделился впечатлениями от пятого прямого эфира проекта, который состоялся в воскресенье. Также танцовщик высказал свое мнение относительно участника, который выбыл на этой неделе – Арама Арзуманяна.

Вокруг каждого прямого эфира возникает настоящий ажиотаж. Поклонники и участники активно комментируют очередной выпуск. Своими мыслями на личной инстаграм-странице поделился и один из судей – Влад Яма.

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Танцовщик поблагодарил творческую команду "Танцев со звездами" за крутое и разноцветное шоу. Он отметил, что во время эфира зрители стали свидетелями десяти очень разных, но ярких киноисторий.

Влад Яма о вылете из шоу Арама Арзуманяна

Хореограф отметил, что, по его мнению, пара Арама и Тони Руденко должна была бы продолжить участие в проекте. Они были достойны продолжить свой путь на проекте. Однако зрители сделали свой выбор. Яма отметил, что лидеры изменились и он считает, что это не последний раз. Страсти на проекте не утихают и с каждым эфиром вспыхивают с новой силой.

Напомним, по результатам голосования судей и зрителей во время пятого выпуска в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Пары на самом деле являются очень сильными, поэтому для всех это стало неожиданностью.

На этот раз проект покинули Арам и Тоня, а зажигательный джайв стал последним танцем, который они продемонстрировали на паркете "Танцев со звездами".

На личной странице в Инстаграме Арам также прокомментировал свой вылет. Он поблагодарил поклонников за поддержку: "Спасибо, что видели, как я развивался в танцах от эфира до эфира! Я полюбил настоящие спортивные бальные танцы. Похудел на 8 килограмм, но при этом появилось много новых друзей среди участников! Я ушел достойно, другим участникам желаю честной победы!".