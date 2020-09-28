Очередной прямой эфир "Танцев со звездами" не обошелся без скандала. На этот раз конфликт произошел между Ольгой Фреймут и судьями. Телеведущая вручила Владу Яме и Екатерине Кухар подарки, а также дала советы.

Конфликт между Олей и Екатериной на проекте произошел уже не впервые. На этот раз звезда поскандалила еще и с Владом Ямой. Все это произошло в прямом эфире после выступления Оли и Ильи.

Читайте также Ваши интервью – квест по искренности: Маша Ефросинина обвинила Ольгу Фреймут в лицемерии

Конфликт Фреймут с Кухар и Ямой

Судьи часто критикуют Фреймут за ее танцы. Именно поэтому в пятом прямом эфире она подготовила для Екатерины и Влада провокационные подарки. В частности, Кухар знаменитость презентовала маленькие ножницы.

Вышивка успокаивает нервы, а они у тебя еще есть. Если захочешь что-то отрезать, то можешь себе язычок. А вдруг?

- заявила Ольга.

Подарок для Влада был несколько иным. Хореографу звезда подарила книгу с правилами этикета. Оля считает, что Яма не умеет достойно себя вести, ведь мужчина не должен критиковать женщину на публике, а Влад часто делает это во время комментариев ее выступлений.

Однако танцовщик не растерялся и ответил Фреймут. Во время выставления оценок он открыл книгу на 12 странице, откуда прочитал такие слова: "пани умеет сдерживать эмоции даже, когда больно".

Конфликт Фреймут с Кухар и Ямой: смотрите видео онлайн

Но конфликт не помешал паре Оли и Илье пройти в следующий прямой эфир. Они получили 32 балла от судей и нужное количество голосов от зрителей и уже в следующее воскресенье в очередной раз продемонстрируют свои танцевальные способности.