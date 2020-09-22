Ваши интервью – квест по искренности: Маша Ефросинина обвинила Ольгу Фреймут в лицемерии
Маша Ефросинина стала ведущей балкона на четвертом прямом эфире проекта "Танцы со звездами". Звезда не только продемонстрировала эффектный образ и профессионализм, но и запомнилась скандальными высказываниями. В частности, речь идет о разговоре с Ольгой Фреймут.
Выпуск "Танцы со звездами", который вышел в это воскресенье, был посвящен году, кардинально изменившему жизнь участников. Перед тем, как выйти на паркет, танцоры рассказывали личные истории поражений и успехов. Так, телеведущая Ольга Фреймут призналась, что после отказа от участия в программе "Инспектор" и провала шоу "Оля" думала, что ее карьера завершилась.
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Ефросинина обвинила Фреймут в лицемерии
Такое признание не обошла вниманием и Маша Ефросинина. Она пообщалась со знаменитостью на балконе и поинтересовалась, почему та довольно часто меняет свою позицию.
У меня к тебе вопрос по существу. Я вот пересмотрела несколько твоих интервью: в одном ты говоришь, что самая большая ошибка в жизни – это то, что ты ушла с "Нового канала", а сегодня ты говоришь, что самая большая твоя ошибка – это то, что ты ушла с "1+1". Давай определяться с ошибками, Оля,
- пошутила Ефросинина.
В ответ Ольга поблагодарила коллегу за то, что она смотрит ее интервью, читает их.
Ой, с удовольствием! Это же настоящий квест по вашей искренности,
- отметила Маша.
Однако Фреймут призналась, что не помнит, что бы говорила такое. Ей очень хорошо на телеканале "1+1", и она рада, что вернулась.
Выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзина в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн