Маша Ефросинина стала ведущей балкона на четвертом прямом эфире проекта "Танцы со звездами". Звезда не только продемонстрировала эффектный образ и профессионализм, но и запомнилась скандальными высказываниями. В частности, речь идет о разговоре с Ольгой Фреймут.

Выпуск "Танцы со звездами", который вышел в это воскресенье, был посвящен году, кардинально изменившему жизнь участников. Перед тем, как выйти на паркет, танцоры рассказывали личные истории поражений и успехов. Так, телеведущая Ольга Фреймут призналась, что после отказа от участия в программе "Инспектор" и провала шоу "Оля" думала, что ее карьера завершилась.

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Ефросинина обвинила Фреймут в лицемерии

Такое признание не обошла вниманием и Маша Ефросинина. Она пообщалась со знаменитостью на балконе и поинтересовалась, почему та довольно часто меняет свою позицию.

У меня к тебе вопрос по существу. Я вот пересмотрела несколько твоих интервью: в одном ты говоришь, что самая большая ошибка в жизни – это то, что ты ушла с "Нового канала", а сегодня ты говоришь, что самая большая твоя ошибка – это то, что ты ушла с "1+1". Давай определяться с ошибками, Оля,

- пошутила Ефросинина.

В ответ Ольга поблагодарила коллегу за то, что она смотрит ее интервью, читает их.

Ой, с удовольствием! Это же настоящий квест по вашей искренности,

- отметила Маша.

Однако Фреймут призналась, что не помнит, что бы говорила такое. Ей очень хорошо на телеканале "1+1", и она рада, что вернулась.

Выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзина в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн