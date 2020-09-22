Маша Єфросиніна стала ведучою балкону на четвертому прямому ефірі проєкту "Танці з зірками". Зірка не лише продемонструвала ефектний образ та професіоналізм, а й запам'яталася скандальними висловлюваннями. Зокрема, йдеться про розмову з Ольгою Фреймут.

Випуск "Танці з зірками", що був цієї неділі, був присвячений року, що кардинально змінив життя учасників. Перед тим, як вийти на паркет, танцівники розповідали особисті історії поразок та успіхів. Так, телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що після відмови від участі в програмі "Інспектор" та провалу шоу "Оля" думала, що її кар'єра завершилася.

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Єфросиніна звинуватила Фреймут у лицемірстві

Таке зізнання не оминула увагою й Маша Єфросиніна. Вона поспілкувалася зі знаменитістю на балконі та поцікавилася, чому та доволі часто змінює свою позицію.

У мене до тебе питання по суті. Я ось передивилася декілька твоїх інтерв'ю: в одному ти кажеш, що найбільша помилка у житті – це те, що ти пішла з "Нового каналу", а сьогодні ти кажеш, что найбільша твоя помилка – це те, що ти пішла з "1+1". Давай визначатися з помилками, Олю,

– пожартувала Єфросиніна.

У відповідь Ольга подякувала колезі за те, що вона дивиться її інтерв'ю, читає їх.

Ой, із задоволенням! Це ж справжній квест за вашою щирістю,

– зазначила Маша.

Проте Фреймут зізналася, що не пам'ятає, що б казала таке. Їй дуже добре на телеканалі "1+1" і вона рада, що повернулася.

Виступ Ольги Фреймут та Іллі Падзіна у четвертому прямому ефірі "Танців з зірками": дивіться відео онлайн