Черговий прямий ефір "Танців з зірками" не обійшовся без скандалу. Цього разу конфлікт відбувся між Ольгою Фреймут та суддями. Телеведуча вручила Владу Ямі та Катерині Кухар подарунки, а також дала поради.

Конфлікт між Олею та Катериною на проєкті відбувся вже не вперше. Цього разу зірка поскандалила ще й з Владом Ямою. Все це відбулося у прямому ефірі після виступу Олі та Іллі.

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Конфлікт Фреймут з Кухар та Ямою

Судді часто критикують Фреймут за її танці. Саме тому у п'ятому прямому ефірі вона підготувала для Катерини та Влада провокаційні подарунки. Зокрема, Кухар знаменитість презентувала маленькі ножиці.

Вишивка заспокою нерви, а вони в тебе ще є. Якщо захочеш щось відрізати, то можеш – собі язичок. А раптом?

– заявила Ольга.

Подарунок для Влада був дещо іншим. Хореографові зірка подарувала книжку з правилами етикету. Оля вважає, що Яма не вміє гідно поводитися, адже чоловік не повинен критикувати жінку на публці, а Влад часто робить це під час коментарів її виступів.

Проте танцівник не розгубився і відповів Фреймут. Під час виставлення оцінок він вілкрив книжку на 12 сторінці, звідки прочитав такі слова: "Пані вміє стримувати емоції навіть, коли боляче".

Конфлікт Фреймут з Кухар та Ямою: дивіться відео онлайн

Та конфлікт не завадив парі Олі та Іллі пройти у наступний прямий ефір. Вони отримали 32 бали від суддів та потрібну кількість голосів від глядачів і вже наступної неділі вкотре продемонструють свої танцювальні здібності.