Одна з фавориток шоу "Танці з зірками" співачка Юлія Саніна вдосконалюється з кожним ефіром. Вона зізналась, що проєкт допомагає їй втілити дитячу мрію, адже займатися танцями вона вже пробувала. Тоді на заваді стала травма.

Щотижня фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна у парі з Дмитром Жуком отримує високі бали від суддів проєкту "Танці з зірками" та визнання глядачів. В інтерв'ю для "Караван историй" співачка пригадала, чому покинула танці.

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Юлія Саніна наголосила, що ще 5-річною хотіла займатися танцями, проте тоді від мрії довелось відмовитися через травму. Тоді лікарі заборонили їй тренуватися на паркеті. Діагноз зірка розсекречувати не стала.

Я пробувала займатися танцями в п'ятирічному віці, але отримала травму. Тоді лікарі заборонили мені танцювати. Але я завжди імпровізувати, дивилася фільми про танці, все танцювальні шоу,

– наголосила артистка.

Вона зауважила, що під час виступів з гуртом The Hardkiss також втілює постановки на сцені. Проте тоді солістка Юлія Саніна самостійно вирішує, як співати і як рухатися.

Тому під час першої репетиції з Дмитром Жуком вона була вражена від складності номеру, однак намагається тримати високу планку в кожному ефірі. Зірка зізнається, що критику сприймає болісно.

"На першій репетиції я дуже дивувалася, чому мені дають такі складні рухи. А потім зрозуміла: напевно, в мені бачать потенціал. Я дуже засмучуюсь, коли мене сильно критикують. Я з тих людей, яких потрібно хвалити, щоб у них виростали крила", – висловилась Юлія Саніна.