Вже 4 жовтня на глядачів чекає 6 випуск грандіозного шоу "Танці з зірками". У кожному ефірі до трійки суддів приєднується зірковий учасник минулих сезонів, а на балконі пари підтримує новий ведучий.

6 ефір талант-проєкту "Танці з зірками" буде присвячений українським виконавцям. Так, 9 пар танцюватимуть під пісні Тіни Кароль, Мішель Андраде, TAYANNA, Гайтани, які заспівають наживо. Про це пише "ТСН".

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Запрошені гості не менш зіркові. Так, четвертим суддею в 6 випуску стане учасник першого оновленого сезону шоу "Танці з зірками" комік і шоумен Юрій Ткач. Три роки тому він запалював на паркеті з Ілоною Гвоздьовою і ритмічними постановками підкорив серця глядачів. Разом з примою-балериною Катериною Кухар, Владом Ямою і Григорієм Чапкісом він оцінюватиме виступи учасників.

Ведучим балкона також стане ексучасник проєкту співак Дзідзьо. Минулого року він виступав у парі з танцівницею Яною Цибульською, яка у новому сезоні вражає як суддів, так і глядачів з лідером гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергієм Танчинецем.

"Буде чудовий ведучий", "Ох і цікаво буде", "Ооо, клас", – відреагували користувачі в коментарях на появу артиста в шоу. Схоже, 6 випуск "Танців з зірками" запам'ятається жартами і веселою атмосферою, за яку відповідатимуть Юрій Ткач за суддівським столом і Дзідзьо на балконі.